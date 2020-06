Strom am Smartphone fühlbar

Hallo,

schon seit längerem habe ich vor, mir erstmalig, ein Smartphone zu kaufen. Habe mir heute wieder einmal im Elektrogroßmarkt viele Modelle angeschaut und angefasst. Dabei ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass am Gehäuserand eindeutig ein leichter Stromfluss spürbar ist. Besonders wenn man die Finger über den Rand gleiten lässt. Zuerst dachte ich, dass wäre vielleicht das elektrische Feld das die Berührungen erkennt. Im Internet finde ich nicht viel darüber. Manche meinen das kommt daher wenn es über das Netzteil aufgeladen wird. Wieder andere meinen das wäre nicht normal. Manche sagen man müsse den Stecker drehen dann geht das weg.

Im Laden hängen die Smartphones immer an einer Diebstahlsicherung und anscheinend am Netzteil. Was mir noch aufgefallen ist das der Stromfluss von Hersteller/Modell unterschiedlich wahrnehmbar ist.

Habt ihr das auch schon bemerkt wenn das Smartphone am Netzteil hängt?

Ich hoffe dass der Strom ohne Netzteil nicht spürbar ist, denn ein elektrisierendes Smartphone würde ich mir nicht kaufen.

MfG

onlyHuman