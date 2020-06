smartswitch von einem samsung handy zu einem anderen

juten tach zusammen.



ich habe zwei samsung handys.

1x galaxy s8+ und 1x a20e.

und möchte mittels smartswitch z.b. word und excel dokumente vom s8+ zum a20e übertragen.

kriegs leider nicht so hin wie ich es will, bin heute zu doof dafür.

meine vorgehensweise.

ich starte auf beiden den smartswitch.

zuerst das s8+ dann das a20e.

werd ann gefragt was ich tun möchte.

sag dann vom s8+ daten senden.

auf dem a20e daten empfangen - so wie es auch sein soll.

dann soll ich auf dem a20e auswählen was kopiert werden soll, das ist aber falsch.

ich möchte ja nicht kopieren sondern empfangen.

mach das dann auch obwohl es ja falsch ist.

habs sogar schon anders rum gemacht, also vom s8+ empfangen und am a20e senden.

es kommt "immer" am a20e das ich was kopieren soll.

und hab dann natürlich nicht die neuen dokumnete vom s8+ auf dem a20e.

vielleicht hab ich jetzt zuviel getippt - sorry.

kann mir bitte jemamd sagen was ich doofkopp falsch mache.

ist so simpel - kriegs aber nicht hin- in welcher reihenfolge muß ich beginnen und was wo tippen.

ok und danke.

grüße fubbi