„Smartphone-Fotografie vs digitale Spiegelreflexkameras“

aber der rennfahrer, wenn der kein ordentliches auto hat...stinkt auch er ab.



Ein Ambitionierter wird selbst mit einfachem Equipment u.U. mehr herausholen als ein Alltagsfotografierer mit dem besten Tool. Trotzdem hast Du mit vernünftigem Material mehr Spielraum und den liefert bis dato keines der wie auch immer angepriesenen (Foto)-Handys.



Beispiele:











Solche Aufnahmen wirst Du mit einem Smartphone nicht ansatzweise hinbekommen Diese sind zugegebenermassen leicht nachbearbeitet und aber noch skaliert, weil der Uploader nur eine bestimmte Dateigrösse zulässt.



Gemacht wurden beide Nahaufnahmen mit dem Tele, weil das ja nur für Zeugs in 200m Entfernung dient.



Den aufgelösten Hintergrund bekommst Du so auch nicht hin, weil beim Smartphone die Blendenkonstruktion baubedingt anders ist und mit der Blende kommst Du dort auch nicht so weit herunter, um in diesem Bereich selektive Schärfe zu bekommen, geschweige denn, dass Du den Mess- und Schärfepunkt immer dort hast, wo Du hin willst.



Das geht weiter mit der Sensorgröße und der Lichtstärke von Objektiven, heisst doch Fotografie Zeichnen mit Licht. Was dabei ein winziger Sensor im Verbund mit den Linsen eines Smartphones oder ein Vollformat- oder sogar Einschubsensor am Mittelformat mit lichtstarken und grossflächigen Objektiven schafft, da liegen Welten dazwischen.



Da kann noch soviel "Intelligenz" in den Dingern stecken, was in der Technik nicht drin ist, holt auch keine Software mehr heraus. Und die Bilder macht so oder so der dahinter und nicht irgendeine Automatik, weil keine Automatik den Kopf des Fotografen kennt, auch wenn Verfechter von KI gerne etwas anderes behaupten und meinen, dass diese demnächst besser als wir selbst sein soll.



Wenn Dir Fotos im Format 9x13 genügen und Du damit zufrieden bist, was Dir das Smartphone bringt, ist das für Dich in Ordnung. Ob dieselben Bilder dann an einem 4K-Monitor oder mit Beamer grossformatig an der Wand dann immer noch so toll sind...



Daraus die Aussage zu treffen, dass daher allgemein eine SLR oder Ähnliches für den Latz ist, ist dennoch falsch. Man soll nämlich nicht immer von seiner Sicht auf die aller Anderen schliessen.





So btw. wirst Du davon ausgehen, dass Handwerker hochwertiges Werkzeug nutzen und damit effizienter, besser oder schneller arbeiten als mit Billigware aus dem Baumarkt, welches Dir nach dem dritten Nutzen um die Ohren fliegt.



Und Dein Gesicht möchte ich auch nicht sehen, wenn der Klempner statt mit Rohrzange und Maulschlüssel Deine Wasserleitungen mit Meißel und Vorschlaghammer bearbeitet und dann behauptet, dass ist doch egal, solange das Ergebnis stimmt.