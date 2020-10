„Samsung A6+ aus Versehen falsch gebootet“

DANKE, ALPHA13!!! Man soll hier nicht Großbuchstaben verwenden, aber dieser Dank muss laut sein. Soft-Reset hat funktioniert. Das Galaxy A6+ funktioniert wieder, und ich habe mir obendrein den Reset auf Werkseinstellungen erspart - das wären viele, viele Minuten umständlicher Anmelderei geworden. Allein das Bonusprogramm meiner Krankenkasse erfordert eine Engelsgeduld.

Statt zu einer Werkstatt gehe ich jetzt an den Schreibtisch. Nur gut, dass ich in diesem Forum bin. Noch besser, dass Alpha13 drin ist, Seine Antwort wird kopiert und kommt in meine Datei "Technik-Tipps", die sich weitgehend aus dem Nicklesfoum speist.

Lieber Alpha13, ich bin Rezensent und würde dir gern ein schönes Buch schicken. Wohin darf ich es senden?