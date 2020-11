„Neus Android Smartphone gesucht“

Habe zur Zeit noch ein olles yotaphone II in Betrieb und möchte auf ein neues preiswertes smartphone umsteigen. Wichtig ist, dass ich die Nano-Sim vom yotophone darein packen kann...

Ich selbst habe mir das Motorola M8 ausgeguckt. - Meine Ansprüche sind nicht groß. Ich gucke damit keine Filme - streame gar nichts. Telefoniere halt manchmal, simse manchmal und manchmal nutze ich auch WhatsApp um Kontakt mit meinen Kindern zu halten.

Alles andere mache ich lieber mit meinem Desktop-PC. Unterwegs muss ich den ganzen üblichen "Zauber" nicht haben. Ich will damit keine Bankgeschäfte erledigen und auch ansonsten wenig bis gar nicht surfen.

Was sagt ihr zu meiner Wahl. Kann man das nehmen oder lieber doch besser was anderes? Wie gesagt: Meine Anforderungen an das Ding sind eher niedrig.