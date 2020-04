„Lumia 640 LTE als Bluetooth-Sender verwenden“

Hallo,

ganz einfach.

Musik auf die Speicherkarte kopieren, entweder im Handy, schneller im PC.

Handy (als Sender) mit einem Empfänger (Lautsprecher/Kopfhörer...) koppeln, das geht in den Handy-Einstellungen. Am Handy den Musikplayer einschalten und das ist alles.

Evtl. auch noch am Empfänger die BT-Taste drücken.

Wenn die Kopplung einmal erfolgte, erkennt das Handy anschließend den Empfänger immer wieder.

Gruß

h1