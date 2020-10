hallo

halloProbleme mit P 20 Pro Hallo mit Huawei P 20 Pro habe ich ProblemeIch schreibe was in Whats AppUnd oft ist es soWenn ich schreibe wie heißt duSchreibe ich wie heißt du aber ohne abstandWenn ich z.B. bei wie heißt du, 2 x das t falsch benutze, und löschen will geht das nichtWeil da steht auf einmal wie heißt t duHä? Ein abstand vor dem 2. T?Lösche ich bei wie heißt du das letzte t steht auf einmalWie heiß duVersteht ihr? Wieso ist das soBeim p10 lite war das nicht so