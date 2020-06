Huawei P 10 Lite Probleme

Tag

oben links steht sonst immer mein Telefonanbieter, jetzt steht nichts

rechts bei wie viel % noch über ist steht links auf einmal sowas wie 0-.200 oder so K/b s

als wäre da eine Geschwindigkeit die sich dauernd ändert

ich kann die Fenster nicht löschen wo steht Werkzeuge oder Google, da sind 9 Symbole drinnen wieso

beim Telefonieren schaltet sich dann das Telefon aus wird also dunkel und ich muß die Lautsprecher Wippe drücken oder so, damit ich dann einschalte und auf den roten Aus Knopf nach einem Telefonat gehen kann wieso

Dann gab es da bei mir immer so ein Symbol mit einem weißen Kreis und so Löchern drinnen und da drückte ich drauf, da hatte ich immer die ganzen Apps, dieses Symbol ist weg, wieso

Dann der Mistkübel ich kann auf den Einzelnen Bildschirmen mit vielen Apps nicht die Apps löschen die ich nicht immer brauche, es geht nur deinstallieren, wieso?

wegen dem Telefonieren Bildschirm schwarz

Es ist soes ruft mich wer anIch hebe aber legt auf

mein Bildschirm ist schwarzich muß auf das Handy rechts drücken

und dann auf Stopp Taste drücken

und bei meinem Whats App ja es stehen keine Zahlen drauf, auch beim SMS nicht