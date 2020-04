Handy macht heiße Ohren

Hallo,

Kein Scherz: Nach einem längeren Telefonat mit ihrem Smartphone Switel eSmart M2 sagte mir meine Frau, sie hätte jetzt nicht nur ein heißes Ohr sondern das Handy sei ebenfalls heißgelaufen.

Ich hielt es zunächst für einen Scherz, aber es war tatsächlich so: Die gesamte obere Hälfte des Gerätes war sehr warm, auch auf der Rückseite.

Meine Frau ist zwar recht heißblütig aber ich glaube nicht, dass sich das Gerät nur von der Körperwärme so sehr aufheizen kann.

Das Gerät war auch nicht am Ladekabel oder so, dass sich der Akku hätte aufheizen können. Der ist glaube ich sowieso eher in der unteren Hälfte des Gerätes verbaut.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was könnte die Ursache sein?

MfG Frank