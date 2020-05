„Frage wegen eines Huawei ATU-L21“

hallo Freunde

ein Bekannter hatte mit diesem Gerät vor 2 Jahren über einen Vermittler bei Vodafon einen Vertrag Smart S Basicphone für 2 Jahre abgeschlossen, welcher nun zum 14.10. gekündigt wurde, wg. lästigem Volumentarif.

Es steht bei Weiterbetrieb also ein neuer Vertragsabschluss an.

Habe nun in der FAZ gelesen, dass die Technik G3 (UTMS) in 2 Jahren ausläuft, d.h. Internet dann nicht mehr möglich. Die Benutzung des Geräts ist sehr anspruchslos, also nur Telefonie, Email, SMS und ein bisschen Internetabfrage, mehr nicht!

Fragen wären daher: Ist das Gerät notfalls auch G4-fähig (LTE)?

Kann man noch preiswerte UMTS-Verträge abschliessen? Danach wäre immerhin noch G2-Telefonie, SMS (und Email?) möglich.

danke für einen fachlichen Hinweis

mfG