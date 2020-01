sieht man am PC alle Kamerabilder anstatt der Bilder EDITOR

Was soll das heißen?

Wo sieht er am PC "EDITOR"?

Mit welchem Programm sollen die Bilder am PC angezeigt werden?

Geht es um Bildbearbeitung oder nur um eine Bildanzeige?

Ist das Smartphone an den PC angeschlossen oder ist die Speicherkarte separat in einen Kartenleser am PC eingelegt und das Smartphone ist in diesem Moment gar nicht involviert?