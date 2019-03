Ich habe meinen Mobilfunkvertrag von Blau zur Telekom gewechselt weil die Netzabdeckung bei Blau nicht so berauschend war.

Hier an meinem Wohnort hat das bisher funktioniert also keine Beanstandung. Gestern war ich ca. 20km weiter in einem anderen Ort ohne öffentliches Wlan. Beim Versuch eine Netzverbindung herzustellen bekomme ich dort die Meldung: "Telekom-Fon verbunden, kein Internet" obwohl die Bandbreitenanzeige Vollausschlag zeigt. Nach ein paar Minuten wechselt die Anzeige nach:" Verbunden, Verifizierung wird benötigt"

Kann mich jemand aufklären ?

fbe