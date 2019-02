„Smartphones/Handys und Krimis/Forensik“

Er hat sein Handy dabei. Ist er aufgrund des Bewegungsprofils, das er damit im Funknetz hinterlässt, für die Polizei als Täter überführbar? Oder hat die Sache einen Haken?

Die Funkzellen sind viel zu groß, als dass derjenige exakt verortet werden könnte. So, wie das gern in jügeren Krimis gezeigt wird (wo die Polizisten auf dem Monitor in Echtzeit die Position des flüchtenden Täters verfolgen können), ist es in der Praxis nicht.

Evtl. nutzt der Täter noch WLAN und GPS auf dem selben Gerät, dann wäre er schon genauer zu orten.

Aber die bloße Anwesenheit in der Nähe eines Tatorts ist auch noch kein hinreichender Beweis, dass derjenige wirklich der Täter ist. (Ggf. lässt sich ein bestimmtes Alibi dann nicht mehr aufrecht erhalten, was den Täter noch verdächtiger macht. Aber das sind alles nur Indizien, keine Beweise.)

Sollten die Täter von heute bei Ausführung ihrer Verbrechen das Smartphone besser zu Hause lassen?

Sie können es auch ausschalten oder hinreichend anonymisieren.