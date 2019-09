Stimmt das?



Ja.



Dem "Endgerät" ist es nämlich völlig egal, auf welchem Weg es in das weltweite Netz gelangt, um Verbindung zur Bank aufzunehmen. Es heisst ja auch Online-Banking und nicht Mobilfunk-Banking. Das kann auch ein reines WLAN-Tablet ohne separate SIM sein und das liefe auch über ein öffentliches WLAN oder Freifunk damit.



Mir stellte sich eher die Frage, ob es überhaupt ein "smartes" Endgerät sein muss oder Banking per Browser...



https://www.kuketz-blog.de/wie-banken-online-banking-durch-apps-unsicher-machen/



https://www.heise.de/security/meldung/Trojaner-Alarm-BSI-warnt-vor-zunehmenden-Emotet-Angriffen-4537594.html



Bei HBCI per separater Karte plus PIN und Lesegerät liess sich die jetzt gültige PSD2-Richtlinie einfach über ein Update der Homebanking-Software anpassen. Danach die Einstellungen entsprechend durchgeführt - fertig.



Matrica stellt das dafür notwendige Moneyplex20 sogar befristet bis November als Preview mit vollem Funktionsumfang kostenlos zur Verfügung...