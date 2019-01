War jemand von euch schon mal in China? Wie kann man da das eigene Smartphone benutzen? Ein Anruf bei meinem Provider war negativ, bzw. kompliziert und sehr teuer. Er riet mir jedenfalls davon ab und dass es besser wäre, vor Ort eine Prepaid Karte zu kaufen und dann damit zu telefonieren bzw. ins Internet zu gehen. Geht das dort genauso wie hier? Also Prepaid Karte kaufen und los telefonieren und surfen? Ich wäre an Erfahrungsberichten interessiert.

Gruß Schnaffke