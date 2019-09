Paar fragen bzgl. Android/Google...und Neueinrichtung generell

Hallo !

Ich bin grad von einem Windows-Handy auf ein Android umgestiegen. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy A20e mit Android 9.0. Aufgeladen, Chip und Simcard drin und Ersteinrichtung grad so durch. In Sachen Google wird das so ziemlich "am Stück" zum Akzeptieren angezeigt, und auch ohne "Später entscheiden" oder so. Also hab ich mit gemischten Gefühlen "akzeptiert", weil es sonst auch nicht weitergegangen wäre. Die meisten Sachen sind mir schlicht egal, aber unter Updates musste man bestätigen, dass die installiert werden und sogar über das Download-Guthaben des Vertrags. Das ist bei mir da Wenignutzer ein Minimal-Vertrag mit neuerdings sogar 1 GB Guthaben (bin jahrelang sogar mit 0,5 GB klargekommen). Allerdings hab ich mal ganz übel Lehrgeld bezahlt, aös ein Nur-D-Netz-Chip in einem Tablet munter Google-Updates downloadete, dass es nur so krachte. Habs erst am Monatsende auf der Rechnung gemerkt.

Deswegen möchte ich bzgl. Updates mehr Kontrolle, idealerweise, dass das zuhause per WLAN läuft. Wie kann ich das erreichen ? Ersatzweise wie verhindere ich, dass das Gerät ausserhalb der WLAN-Reichweite ungewünscht lädt ?

Bei der Ersteinrichtung wird ein Samsung-Account geboten. Bringt mir das was bzw. mehr oder anderes als Google ? Hab wenig Interesse, mich auf mehr und mehr Clouds zu verzetteln.

Ist bei einem Android-Handy eigentlich ein Virenscanner nötig ? Ggfls Empfehlung. Habe die Jahre zuvor auf meinem Lumia 535 gar keinen gehabt und war merkwürdigerweise sogar von Werbung verschont (zu 100% !!!). Ups, ich sehe gerade, da ist Avira offensichtlich einfach so draufgemacht worden. Auch Spotify (??? Hatte ich noch nie mit zu tun). Und überhaupt, Samsung-Apps habe ich bei der Ersteinrichtung gezielt übersprungen. Dennoch sehe ich fast anderthalb Dutzen Apps installiert. Was soll der Sch..ss ? Habe ich überhaupt noch was mitzubestimmen ?

Dafür kann ich eine für mich wichtige SMS mit ner TAN, die lt. Bank gerade an mich gesandt wurde, nirgends entdecken. Sollte doch unter "Nachrichten" stehen, oder ?

Alibaba