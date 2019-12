neues android samrtphone [samsung ?]

hallo und tach zusammen.

ich habe ein samsung galaxy s8+ und bin sehr zufrieden, ein neues besseres ? brauch [will] ich nicht, meins kann alles was ich benötige.

meine frau hat noch ein altes nokia lumia 725 windows 8.1 da wird alles eingestellt und whats app auch nicht mehr.

im netz werden fragwürdige updates auf w10 angeboten, leider nicht für das 725.

ich möchte so dann im januar 2020 ein neues smartphone android am liebsten von samsung.

dazu hab ich folgende fragen;

muß es ein samsung sein - hätt ich schon sehr gerne wieder da ich mit meinem sehr gut umgehen kann.

im netz gibt es welche ab 100.-€ bis über 1.000.- €, das muß ja wohl nicht sein.

da meine frau extrem wenig mit dem handy im netz unterwegs ist würde ein preiswertes vollkommen genügen.

außer gelegentlich mal ein foto machen, eine sms oder auch mal whats äppen ist eigentlich nix anderes nötig.

welches handy würdet ihr so empfehlen - wie gesagt am liebsten samsung - da ich auch ne faule socke bin, sorry.

wenn ich dann eine datenübertragung von meinem nach dem neuen mache könnt ich ja von samsung den smart switch benutzen,

bei einer anderen marke sollte bluetooth funktionieren - ist das richtig !?!

danke schon mal im voraus

fubbi