Neuer User für Androide was bringt das ?

ich habe mir jetzt unter Androide auf meinem Handy einen neuen User gemacht..

Ich würde dort gern bestimmt APP installieren die Daten SammelTechnisch eher ein Problem sind.. z.B. Whatsapp, Skype.. etc .. (bitte keine Diskussion, warum und wieso) .. können die auf die Daten meiner anderen user zugreifen oder sind dort die Kontakte und die Bilder sicher vor den APP.. auch ne Englisch und die Bahn App würde ich dann dort unterbringen getrennt von Hauptuser. Klar können Hacker dann vielleicht mehr aber die APPs ist der Bereich per Definition getrennt .. Also kann Whats APP auf die Kontakte der andren user zugreifen oder auf die Bilder sowie Wlan