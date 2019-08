Microsoft Live Kalender, Kontakte mit Android Gmail Smartphone synchronisieren

Guten Morgen,

ich habe mein Live Konto als "Live Konto" oder wahlweise mal testhalber als Exchange Konto unter Android 8.1 installiert. Ich kann als Exchange Variante zwar Kontakte und Kalender synchronisieren, macht er auch, aber die Kontakte und Kalendereinträge werden nicht angezeigt in Googles Kalender App oder Kontakte App, ich möchte ungern andere Apps installieren, sondern die Boardmittel nutzen. Und was ich noch viel weniger gern machen möchte ist, dass ich mein Live Konto aufgebe und ein Google Konto für meine Kontakte und Kalender nutze, da das Live Konto seit Ewigkeiten existiert und an sämtliche Rechner angebunden ist.