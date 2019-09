Klingelterror ???

Hallo !

Hatte vor ein paar Tagen plötzlich ein immerwiederkehrendes Klingeln, so als ob jemand ununterbrochen anruft. Aber keine Popups und ich habe nichts finden können, dass mir die Ursache verrät. Hab mich gerettet, indem ich "nicht stören" aktivierte. Nach dem Entfernen von "nicht stören" bliebs ruhig, nur einmal geschah noch das Gleiche (kein Popup, kleine "1" beim Store, Mario), allerdings nur einmaliges Klingeln.

Beim Nachforschen (Nachrichten, etc.) konnte ich nichts finden. Nur im Zeichen vom Google Play Store war eine kleine "1" zu sehen. Nach Öffnen war da aber nichts, was auf mich gemünzt sein könnte. Ganz oben war ne aktuelle Werbung von "Mario Bros" hervorgehoben, aber ob die was damit zu tun hatte, weiss ich nicht. Ich spiele das nicht.

Kann sich jemand einen Reim darauf machen ? Ich bin kein "erfahrener Handy-Nutzer". Ist das der übliche Werbe-Stress ? Hatte die letzten Jahre ein Lumia mit Win Phone und bekam keine Werbung.

Alibaba