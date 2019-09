Iphone4S Datenübertragung per bluetooth?

hallo und gruss

Ich habe noch so einen älteren Hobel, bei dem die Erkennung als USB-Gerät nicht mehr geht, so dass die übliche Datenübertragung über Itunes am PC nicht mehr geht.

Habe nun einen Bluetooth-Stecker besorgt und installiert. Der sendet wohl seine Kennung per Funk aus (so eine Art SSID wie bei WLANs). Jetzt müsste nur noch das Iphone mitspielen, um z.b. Datenobjekte via Bt auf den PC zu schicken. Habe es noch nicht probiert, bzw nur mit einen Handy von Samsung, dessen Bilder ich auf den PC senden wollte, was aber noch nicht ging, da der Bt auf dem Handy sich nicht mit dem modernen BT-Stecker versteht. Die Kennung hätte auf dem Handy sichtbar werden müssen - aber das ist ein anderes Problem.

danke für ein paar erhellende Mitteilungen.