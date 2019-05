„alle apps vom Handy bei Android Auto nutzen?“

Hi!

Die Frage zielt vermutlich in diese Richtung: das Auto hat ein Multimedia System, dass die Kopplung mit einem Smartphone ermöglicht. Über Dienste wie Android Auto oder Apple Car Play kann man ausgewählte Apps auf dem Display des Autos nutzen.

Bei Seat nennt sich das Full Link. Bei anderen Herstellern wird es vermutlich ähnlich oder anders heißen.

Ich kann das seit ein paar Wochen nutzen, habe das allerdings noch nicht gemacht. Soweit ich weiß ist bei Android Smartphones die Auswahl an Apps due man so "spiegeln" kann beschränkt. Von einer anderen Navi Lösung außer Google Maps hab ich bisher noch nichts gelesen. Ich werde aber sobald ich das zum ersten Mal ausprobiere, testen ob Here WeGo läuft. Allerdings erwarte ich das nicht.

Ansonsten würde ich es einfach ausprobieren. Ich weiß bisher allerdings noch nicht einmal ob mein Xiaomi Redmi 4X das überhaupt unterstützt.

Bis dann

Andreas