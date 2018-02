„Xiaomi MI A1 - Exklusives Android One Smartphone zum Hammerpreis“

Das 5.5 Zöller Xiaomi MI A1 ist eines der wenigen Geräte mit Android One, bringt pures Android 8 und zwei Jahre Aktualisierungen.

Android kommt je nach Hersteller und Gerät sehr unterschiedlich rüber. Viele krempeln Android um, stülpen eigene Bedienungsmechanismen drüber, hoffen die Kunden durch Alleinstellungsmerkmale zu binden.



Alternativ dazu hat Google das “Android One” Konzept geschaffen. Damit ist gemeint, dass ein Gerät mit purem Original-Android ausgestattet ist. Auch wird mit Android One versprochen, dass das Gerät mindestens 2 Jahre lang auf aktuellem Stand gehalten wird.



Aktuell sind Android One Geräte noch Exoten, der chinesische Hersteller Xiaomi ist einer der wenigen, die ein Android One Gerät anbieten: das MI A1. Gleich vorab: das Teil ist aktuell direkt vom europäischen Warenlager von Gearbest erhältlich, also schnell lieferbar, mit Garantie - wichtig für alle, die vor Direktbestellungen in China zurückschrecken.



Das MI A1 kommt aktuell zum Hammerpreis von knapp 180 Euro, ein Blick auf die technischen Daten lässt kein Zweifel offen, dass hier solide obere Mittelklasse mit dem übliche sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis geboten wird. Ein entscheidender Punkt: das MI A1 wird mit Android 7 geliefert, kann aber bereits auf Android 8 aktualisiert werden.



In der Preisklasse um 180 Euro gibt es im der “China Ecke” enorme Auswahl. Dad Alleinstellungsmerkmale des MI A1 ist also schlichtweg Android One. Wer genau das sucht beziehungsweise zu schätzen weiß, der kann hier nichts falsch machen. Vor rund 3 Monaten kostete das MI A1 noch 250 Euro.



Hier der Link zum EU=Gearbest-Shop mit dem aktuellen Tagespreis des MI A1.