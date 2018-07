„samsung s8+ benutzerhandbuch“

hallo zusammen,



betrifft samsung android s8+

folgendes problem,

in den einstellungen ziemlich unten oberhalb der "telefoninfo ist das benutzerhandbuch",

bis vor kurzem tippte man drauf und man konnte im benutzerhandbuch rumblättern,

das geht nicht mehr, es wäre in der gewünschten sprache [deutsch] nicht verfügbar,

ich hab jemand gefragt, der sagte mir das läge an der neuen "DSGVO"

ist das richtig,

und wenn ja kann man da was tun, gibt es einen trick,

ein online download bei samsung oder chip o.a. geht natürlich,

das ist aber doof, wie ein handbuch zum blättern,

kann mir da bitte jemand was kluges zu sagen,

danke und grüße

fubbi