Samsung S5 Neo - scheint defekt zu sein

Pünktlich zum Ende der Garantiezeit scheint das Teil nun seinen Geist aufzugeben (Ein Schelm, der Böses dabei denkt).

Eigentlich fing ich schon beim letzten System-Update von Samsung im November an, unglücklich mit dem Gerät zu werden.

Seitdem pflanzt sich nämlich jede App, die ein Update bekommt, in den Gerätespeicher, obwohl alle Apps Zugriff auf die SD-Karte haben. Meiner Meinung nach ein absolutes Unding!

Ich muß die also jedesmal einzeln auf die Karte verschieben, weil sonst der Speicher so voll läuft, daß ich nicht mal mehr telefonieren kann. :(

Aber seit letzter Woche spinnt das Teil komplett:

Zunächst behauptete das Teil, es sei Wasser ins Gerät gekommen und verweigerte das Laden.

Das Gerät war aber brottrocken, Feuchtigkeit war GARANTIERT keine drin!

Irgendwann funzte es dann zwar, aber das Laden geht seitdem sehr langsam, so um die 5% pro Stunde (egal mit welchem Kabel und welchem Netzteil)!

Am Freitag war ein voller Akku in gut 2 Stunden praktisch leer, was seitdem normal ist (wenn ich ihn überhaupt voll bekomme).

Dabei wird das Gerät auffällig warm, obwohl ich es in der Gesäßtasche habe und nichts läuft, was man als besonders prozessorbelastend bezeichnen kann.

Erst als ich sämtliche Hintergrundprozesse generell abgeschaltet habe, statt wie seit 2 Jahren auf "Standard", hält sich der Akkuverbrauch in Grenzen, nur das Laden geht halt ziemlich langsam.

Ich habe übrigens das Gefühl, daß das Gerät nicht kontinuierlich wie normal, sondern "impulsweise" läd, was das langsame Laden erklären würde.

Einen Hardwaredefekt kann ich fast gänzlich ausschließen, denn da käme eigentlich nur USB-Buchse in Frage (über einen Magnetadapter so gesichert, daß sie nicht dauernd durch Kabelstecken belastet wird).

Ebenso kann ich einen defekten Akku ausschließen, da sich solche Defekte zumindest bei Handys immer auf gänzlich andere und eindeutige Weise gezeigt haben.

Bevor ich nun das Gerät zum Händler bringe oder - was ich eigentlich vorhabe - zu flashen:

- Hat irgend jemand schon mal ein solches Verhalten bei einem (Samsung)-Gerät gehabt bzw. kennt irgend jemand die Ursache?