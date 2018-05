S5 Neo flashen: Mein K(r)ampf (Update auf Nougat)

Tja, die Anleitungen zu dem Thema sind immer dünner gesät und damit immer schwerer zu finden und oft fehlerhaft, weil die beschriebenen Wege nicht funzen.

Auch findet sich so gut wie gar nichts zu all den Problemen, die dabei auftreten (können).

Man tut einfach so, als ginge alles problemlos, ist aber praktisch nie der Fall (nicht nur bei mir).

Das geht schon los mit dem rooten:

Aber das bekommt man noch hin, zwar funzt fast keiner der im Netz gefundenen Wege, jedenfalls bei meinem Modell (G903F). Aber einer hat dann doch geklappt.

Auch das mit dem Recovery klappt oft erst nach dem 2. Versuch.

Hier ist ein Link, bei dem man den ersten Teilabschnitt, Recovery und rooten funktionierende Anleitungen findet:

https://forum.xda-developers.com/galaxy-s5-neo/how-to/how-to-t3298654

Den dort beschriebenen Weg fürs Update kann man allerdings knicken, der funzt nicht, da Odin kein Zip versteht und das Entpackte dann schön in Verzeichnissen etc. ist, was Odin wiederum auch nicht einlesen kann. Odin braucht *.tar o.ä.

Allerdings findet man hier mit etwas Suchen die passenden Links zu Custom und Gapps.



https://opengapps.org/

https://lineage.stricted.net/extras

Wichtig ist, daß Kies unter Windows installiert wird, da sonst der PC nicht auf das Handy zugreifen kann und andere Wege zum rooten funzen nicht.

Ach ja: Odin wiederum läuft nicht unter Linux/Wine.

Wenn man das Handy flashen will, der folgende Weg funzt bei mir:

https://www.pcwelt.de/ratgeber/Lineage-OS-Die-neue-Version-im-Ueberblick-9901410.html

Custom und Gapps direkt als zip-files aufs Handy kopieren, und zwar auf die SD-Karte.

Der Link ist zwar für 15.x funzt aber exakt genauso bei anderen Versionen.

Mein erster Versuch, LineageOS 15.1 ist kläglich gescheitert, das Handy hängte sich nach der Installation beim Starten unwiederruflich auf, nur Akku raus und rein brachte es wieder zur Vernunft.

Da so etwas auch mit einem funktionierendem Custom oder Stock passieren kann, habe ich es mehrfach neu gestartet, bis ich es dann aufgegeben habe.

Zum Glück hat wenigstens das TWRP-Backup funktioniert, so daß ich zunächst den alten Zustand wieder herstellen konnte.

Am nächsten Tag dann wieder neuer Versuch, neues Glück mit 14.1.

Hierbei muß man aber aufpassen, da im Gapp-Link nicht die richtige Version vorgeschlagen wird.

Aber logisch, daß man für Custom 14.1 auch Gapp 14.1 benötigt.

Damit hat das dann auch sogar gleich beim 1. Versuch geklappt, was mich überraschte.

Aber zu früh gefreut:

In den Anleitungen wird ja empfohlen, sich von seinen Einstellungen etc. Sicherungskopien mit TitaniumBackup (TB) zu machen, was ich auch tat.

Das Problem dabei war, TB erst einmal dazu zu überreden, auf die SD-Karte zu sichern.

Das liegt daran, daß seit A 5.0 die Schreibrechte derart kastriert sind, daß man kaum noch sinnvoll arbeiten kann.

Eine App mit root-Rechten darf kein eigenes Verzeichnis anlegen, bzw. beschreiben, wo der ANWENDER es will!

Man muß es in ein ganz bestimmtes Verzeichnis schreiben.

Hierbei muß man darauf achten, daß die externe SD nicht gleich als solche erkenntlich ist, die Bezeichnungen sind nicht eindeutig und unter 7.1 auch anders als unter 6.x.

Auf der externen dann in das Verzeichnis /Android/data/ wechseln und dort das TitaniumBackup-Verzeichnis anlegen.

Vorsicht! Das heißt anders, habe aber den exakten Namen nicht mehr gefunden.

Naja, mit Hängen und Würgen und gefährlicher Nähe zum Wahnsinn hat das dann jedenfalls funkioniert, das Backup auf der externen.

Zurück zum Thema:

Nachdem dann Nougat gestartet war, ging natürlich der ganze Anmeldeschmonz mal wieder los, also WLAN, Google-Play usw.

Dann wollte ich meine auf der externen SD gesicherten Daten zurückspielen.

Die waren aber weg! Das komplette Backup-Verzeichnis! Die meisten anderen innerhalb von /Android/data waren aber vorhanden.

Ebenso das DCIM-Verzeichnis.

Andere dagegen (Navigator) waren noch vorhanden, samt Inhalt.

Ok, das mit den Bildern ist nicht so schlimm, die sind alle noch in der Google-Cloud bis sie jemand klaut.

Aber all die anderen Einstellungen (Spielstände, Blutdruckwerte, etc.), alle futsch!

Mein Tipp: Solche Backups vor der Aktion auf einem anderen Datenträger (PC zusätzlich sichern, das erspart (hoffentlich) Ärger. Wurde aber von keiner Anleitung erwähnt, oder ich habs jedesmal überlesen.

Der Frust geht weiter:

Telefonliste war zwar wieder da, aber unvollständig. Einige Kontakte sind samt Telefonnummer verschwunden, dafür finden sich aber Kontaktdaten, die schon vor Jahren gelöscht wurden, trotz regelmäßiger Synchronisation!



Das war aber leider bei jedem Systemupdate- und Wechsel so.

Man sollte sich wieder angewöhnen, für jede Telefonnummer und jede Adressse ein altmodisches Papier-Backup anzulegen.

Skype und WeChat: Neu anmelden und alles war da.

Line: Neu einloggen schon mal ein Problem. Als es dann endlich funktioniert hat, fast alle Kontakte weg. :(

immerhin: Wer mich noch hat und anschreibt, taucht wieder auf.

Muß also alles von Hand installieren und einrichten und hoffen, daß wenigstens die Apps ihre Daten wiederfinden,was teilweise sehr gut funktioniert (Navigator), meist aber überhaupt nicht (z.B. iCare) oder nur teilweise (King-Spiele).

Rooten: Hier muß praktisch der gesamte Weg wir vor dem Update wiederholt werden!

Interessanterweise erkennt Odin das Handy sogar mit Fremd-Android.

Jedenfalls das rooten funzt, SuperSu gewährt fleißig Root-Rechte und mit dem GhostCommander kann ich wieder in den Verzeichnissen rumpfuschen und ebensolche anlegen und löschen (mit rootrechten).

AAAABER:

App2SD funzt nicht, es ist absolut unmöglich, irgendeine App auf die externe zu verschieben, weshalb auch TB nicht in der Lage ist, dort zu sichern.

Ebensoweinig können es andere Apps , wie z.B. der AndroidAssistent.

Ich in in den Einstellungen alle relevanten Punkte durchgegangen, habe alles Mögliche (und unmögliche) aktiviert, alle möglichen (und unmöglichen) Rechte vergeben - vergebens!

Bisher hat noch kein Weg funktioniert, auf SD zu verschieben.

Daher mein Tipp:

Neuere Android-Versionen ermöglichen es, die externe an die interen anzukoppeln, so daß das BS die externe SD für einen Teil der internen hält.

Daher wäre es eine Überlegung wert, eine totale Sicherung der externen SD auf einem anderen Datenträger, dann im Zuge der Installation des Updates die externe SD formatieren und an die intere anhängen.

Ist im Recovery-Modus einigermaßen selbsterklärend vorhanden.

Einen Weg habe ich noch nicht probiert, ich erinnere mich aber, daß das bei einem älteren Handy schon mal funktioniert hat:

https://www.android-hilfe.de/forum/titanium-backup.548/sicherungsort-fuer-titaniumbackup-auf-extsd-unter-lollipop.693874.html

So, falls jemand funktionierende Lösungen zu den Problemen hat, oder andere zum Thema passende, dann wäre hier der richtige Ort.