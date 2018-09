Netzabdeckung-Mobilfunk

Weil es an anderer Stelle, vor einigen Tagen, zu Diskussionen über die Qualität der Netzabdeckung kam, will ich mit ein paar persönlichen Erfahrungen dazu Stellung nehmen.

In der Vergangenen Woche bin ich zwei mal quer durch Deutschland, bis nach Polen, gefahren. Auf diesen Fahrten war ich an keiner Stelle ohne Netzverbindung. Um dies zu kontrollieren, musste ich nicht einmal auf mein Smartphone schauen, das macht mein Auto automatisch. Außerdem habe ich von mehreren Parkplätzen an der Autobahn (keine Raststätten), selbst im Wald oder zwischen Feldern telefoniert. Dabei war die Qualität immer zwischen G4 und G3.

Zu Polen nur so viel, egal wo ich es getestet habe, ich hatte immer G4 -also LTE.

Zu meinem Netzanbieter, es ist nicht der Dauersieger, es ist Dioxygen.

Man muss nicht unbedingt Geld verbrennen, wenn man gut verbunden sein will.