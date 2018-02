„navigation windows lumia here+ und samsung android here wego“

Hallo,

im Internet gefunden:

Während Besitzer älterer Handys mit Windows Phone 8.x nur noch Sicherheits-Updates für den Kartendienst Here Maps, die Navi-Lösung Here Drive+ oder die ÖPNV-Suche Here Transit erhalten, diese aber weiternutzen können, verschwinden die Apps für Windows 10 am 29. März 2016 aus dem Store.

ODER:

Wer ein Windows Phone 8.x-Gerät hat, wird hingegen nichts mitbekommen bzw. wird man die Apps "ohne Unterbrechung" nutzen können. Doch auch hier gibt es ein Aber: Die Here-Apps werden zwar weiterhin funktionieren, weiterentwickelt werden sie jedoch nicht. Das bedeutet, dass man keine neuen Features bekommen wird, lediglich um kritische Bugs will sich Here noch kümmern.

Da wird fürs Lumia bzw. Windows 8.x und Windows 10 nichts neues mehr kommen.