Musikdateien aufs iphone laden

Hi,

ich habe auf meinem Netzwerkspeicher mehrere Musikalben als *.mp3 gespeichert. Einige Alben davon möchte ich jetzt auf meinen iPhone 5s lokal speichern, ohne jedesmal den PC zustarten, und zu syncronisieren. Die Platte ist an einer Fritzbox also USB 3.0 Laufwerk angeschlossen.

Hier mal meine kleine Auswahl, was ich alles versucht habe:

Als erstes iCloud deaktivieren:

Fritz!Nas über den Browser aufgerufen, versucht den kompletten Ordner mit *mp3 Dateien zu downloaden. Der Ordner wurde in ein *.zip Paket archiviert, und herunter geladen. Leider ist die *.zip unauffindbar. Mehrere (free) Dateimanager aus dem AppStore ausprobiert, aber ich habe keinen gefunden, mit denen sich ein Netzlaufwerk verbinden lässt, geschweige einen, der sich mir die Ordnerstruktur anzeigt, um die *.zip zu suchen. Einige Apps, die das Verbinden bzw den Zugriff von Netzwerklaufwerken erlauben, öffneten einfach einen Brower, und damit steht man wieder vorm selben Problem.

Dann habe ich die Musikdateien mit einem Androidhandy herunter geladen, und wollte die via Bluetooth versenden. Beide Handys lassen sich wohl koppeln, aber versenden von Dateien wird direkt abgebrochen.

Dann als letzte Möglichkeit via Whatsapp versenden. Das hat soweit auch geklappt, und die Musik wurde irgendwo lokal gespeichert. Wenn ich jetzt aber das Album hören will, muss ich später dann x100 Chats hochscrollen, um zu der Musik zu kommen. Zudem sind die Lieder nur einzeln hörbar, also muss man jedes Lied nach einander anklicken, was auch recht nervig ist.

Ich hatte vorher so nie mit iPhone zu tun, und bin da etwas überfragt, oder zu blöde. Will ich ja auch nicht abstreiten.

Aber es muss doch möglich sein, im Jahr 2018, quasi der Zukunft, einfache *.mp3-Dateien aus dem Netzwerk auf sein Handy kopieren zu können, ohne dass man gleich den PC starten muss. Eine App wie z.B Total Commander wäre schon sehr hilfreich, aber ob das jemals fürs iPhone geben wird, beantwortete ghishler simple und kurz mit einem einfachem "Nein".

OS 12.1 (aktuell-keine root versuche, oder sonst was)

Das ist kein Applebashing.

Edith sagt: iCloud kommt nicht in frage, da ich nur eine Prepaid-Karte habe, und die nur auflade, wenn T-Mobile mir die Karte wieder deaktivieren will. Also alle Jubeljahre mal.

Danke