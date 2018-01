„KeinTon bei E-Mail- und WhatsApp-Nachrichten“

Hey Leute,

nur mal so am Rande und zur Information.

Muss der kleine Schminkspiegel unbedingt bei jeder WhatsApp und jeder eMail Laut geben?

Wenn die Kiste bei mir den ganzen Tag hupen und quietschen würde, würde ich verrückt.

Aber eMail auf dem Handy gibt es bei mir so wie so nicht.

Es ist nichts so eilig, als dass es durch langes Liegenbleiben nicht noch eiliger würde...

Schönen Abend noch

h1