„Fotos vom Redmi 4A werden auf dem PC nicht angezeigt.“

Ich möchte Fotos vom Redmi auf meinen PC mit W10 per USB übertragen.

Mit älteren Fotos auf dem Redmi funktioniert das auch, nicht aber mit Fotos die mit dem Redmi am 18.03.2018 aufgenommen wurden. Die Fotos vom 18.03. werden im Windows Explorer auf dem PC nicht angezeigt obwohl alle Aufnahme Informationen auf dem Redmi vorhanden sind.

Ich habe alle Verzeichnisse unterhalb von DCIM durchsucht.



Weiss jemand was der Grund ist und wie ich die Fotos auf den PC bekoomme?



Vielen Dank.

fbe