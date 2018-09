„Apple Passwort vergessen? Nun darfst Du 14 Tage warten...“

Langsam dreht Apple durch. Ich wollte meiner besseren Hälfte ihr neues iPhone einrichten, und ihr altes 6S sollte an meine Cousine gehen. Die hat ihr iPhone geschrottet und wünscht sehnlichst Ersatz. Soweit kein Problem, dummerweise hat meine Frau ihr Passwort für die Apple ID vergessen. Zurücksetzen... kein Problem... alles easy. "Wir melden uns dann, wenn es weiter geht". Don´t call us, we call you. Ergebnis: 14 Tage warten. 14 Tage lang kann man sein Apple Biotop nicht vernünftig nutzen.

Nicht, daß wir uns falsch verstehen: Die Sicherheitsmechanismen machen durchaus Sinn und sind begrüßenswert. Aber es gibt Methoden, die veträglicher sind. Es kann nicht sein, daß wir so nicht in der Lage sind, das alte iPhone zurückzusetzen. Das ist unser Eigentum. E I G E N T U M. 14 Tage sind eine Zeit, die man i.d.R. nicht überbrücken kann. D.h. ein Neukauf ist nötig. Das ist absolut geisteskrank.

Ich bin zwar ziemlich iPhone-gewöhnt, aber langsam ist das Maß voll. Wenn ich mir das Diensthandy meiner Frau ansehe - und dessen praktischen Gegenwert für 89 Euro, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ob es akzeptabel ist, sich bei der Nutzung eines 11x teureren Gerätes vom Hersteller terrorisieren zu lassen.