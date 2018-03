Aktuell noch WP 8.1 - was aber bald? Andromeda oder Alternative?

Guten Abend allerseits,

vor vielen Jahren habe ich mal Android genutzt, nur kurz, nicht mal 2 Monate und dann bin ich sofort auf Blackberry umgestiegen, damals OS 7, dann OS 10 und ich war sehr zufrieden, vor allem wegen der Tastatur. Nachdem mein Q10, dann das Passport technisch defekt waren und Whatsapp eingestellt wurde, viele andere Messenger wie Telegram auch nur portiert mehr schlecht als recht funktionierten, bin ich dann trotzdem es bereits tot gesagt wurde auf Windows Phone umgestiegen, was ich aktuell auch noch nutze und wirklich sehr zufrieden bin.

Ich nutze absolute Einstiegsgeräte, weil ich wusste, dass Windows Phone Ausläufer ist, wollte ich nur noch maximal 80 Euro investieren, woraufhin es ein 430 Dual Sim wurde, das billigste was es gibt - aber es funktioniert, sehr zuverlässig muss ich sagen. Windows 10 läuft auch, aber da hier leider häufig sehr verpfuschte Updates ausgeliefert werden, bin ich wieder zu 8.1 zurück.

Ich gehe davon aus, dass Whatsapp irgendwann hier auch eingestellt wird, Facebook funktioniert weder im Browser (Handy zu schwach) noch die App (zu wenig RAM). Also es beginnt wie bei Blackberry, wo mangels Zertifikate einige Websites nicht mehr liefen, dann die Apps eingestellt wurden.

Mein Plan war, Win Phone so lange nutzen, bis Microsoft da was auf die Beine gestellt hat mit Andromeda und dann umsteigen. Plan B war Iphone, gefällt mir aber nicht wirklich gut, Plan C sollte nie eintreten: Android. Ich mag dieses System einfach nicht, da es extrem fragmentiert wirkt und ich glaube, dass diese OS im Beschuss von Malware sind, was damals der Grund war, weshalb ich von Anroid weg bin, da fast jede 3. App Malware mit ein bisschen Funktion war, Zugriff auf mein komplettes Telefon wollte, da sonst nichts funktionierte.

Mich stört in diesem Store einfach massiv, dass jeder Hinz und Kunz dort alles bereit stellen kann und ich mich nicht damit beschäftigen mag, was sauber ist und was nicht. Ich meine sogar damals auf meinem Android schon Malware drauf gehabt zu haben, völlig sinnfreie Apps, die nichts tun als meine Daten irgendwohin senden.

Gibt es vielleicht etwas, was in der Mache ist, von dem ich noch nichts weiß, von dem ich noch nichts gehört habe?

Mein nächster Anker ist das Update auf Win 10 Mobile, wenn Microsoft keine Updates mehr ausliefert, was mir kurioserweise lieber ist, als dass sie es tun, denn die letzten haben mein Telefon regelmäßig lahm gelegt, weshalb ich ja auf 8.1 zurück bin.

Außerdem bin ich Fan kleiner Smartphones, 4 Zoll ...... das findet man kaum mehr ausser Iphone SE oder manch älteren Androids.