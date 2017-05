„Smartphone-Einstieg - Empfehlung gesucht“

Hallo Gemeinde,

bisher habe ich mich heftig gegen den Gebrauch eines Smartphones gewehrt - dieweil ich nämlich sowieso aus beruflichen Gründen den ganzen Tag am PC sitze und Internet habe, mein Auto ein eigenes Navi hat - und ich zum Telefon immer gut mit einem klassischen Mobil-Telefon ausgekommen bin. Wozu also auch noch "Internet am Ohr" und in der Hosentasche ?

Nun nötigt mich meine Bank, auf eine Lösung umzusteigen, bei welcher ich mit einem Smartphone ein "Bild" - Strichcode oder sowas - von einem Bildschirm abscannen = fotografieren und einsenden muss, um überweisen zu können.

Das bisherige Pin/Tan/SMS/Keycard-Verfahren und so weiter wird abgeschafft.

Ohnehin steigen immer mehr Provider/Anbieter von allem möglichen um, dass man Apps benötigt, um Dienste zu nutzen.

O.k. - ich will mit geringem Aufwand einsteigen - ich kaufe mir also jetzt ein Gebrauchtes Smartphohe und stecke ne Prepaidkarte rein - fürs Banking sollte das reichen.

Und mich ziehts aus Gewohnheit hin, ein Windows-Betriebssystem zu wählen.

Irgendwann später wirds dann wohl was "besseres" werden.

Und dann hören meine Kenntnisse auch schon auf - welches nehmen ?

Jedes Mal, wenn ich mir bei Amazon&Ebay&Konsorten was anschaue und die Kundenmeinungen lese, taucht auf: "Fotofunktion miserabel" - gutes Preis-Leistungsverhältnis, aber nach einem halben Jahr defekt --- und so weiter.

Das schreckt mich ab !

Kann mir jemand eine Empfehlung geben - also simlockfrei, gebraucht, Windows und ordentliche Fotofunktion fürs Banking - und dabei kein Allerbilligstschrott ?

Auf alles andere wie Speicher, Design, Apps und blablabla lege ich - jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt - Null Wert.

Danke vorab für Tipps.