„Samsung S4 / Android Bildschirm geht immer wieder an und zieht Strom“

Hallo,

ich habe ein kleines Problem vielleicht kann einer helfen.

Das Mobiltelfon meiner Mutter ein Samsung S4 mini mit Android 4.4.2 macht Probleme.

Immer wenn das Telefon in den Standbymodus fällt also der Bildschrim schwarz wird springt er sofort wieder an und leuchtet auf.

Ununterbrochen, dadurch zieht das Telefon Strom ohne Ende.

Ich nehme an das irgendein Programm oder eine App das verursacht aber ich finde nichts.

Leider kenne ich mich mit Android auch nicht wirklich aus da ich selber ein Apfeltelefon verwende.

Kennt jemand das Problem und hat ggf eine Lösung?