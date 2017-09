Servus

auf Seite 14 des Handbuchs wird darauf verwiesen, dass auf die Karte ausschließlich nur Multimediadateien (wohl Bilder, Musik) abgelegt werden können.

Arbeitsspeicher via Mikro-SD Karte "zuzupacken" funktioniert m.K.n. wohl erst ab Android 6; ob es da was Aktuelles für dieses Handy (immerhin schon fast 7 Jahre auf dem Markt) gibt, was das ermöglicht, da bin ich aber überfragt.

BG, Bergi2002