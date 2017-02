Smartphone Samsung Galaxy S5 Mini Android 5.1.1 - SM-G800F

Seit Tagen erhalte ich laufend Anfragen: "Galerie würde gerne: Picasa Webalben ..." Obwohl ich laufend auf "Nicht zulassen" drücke und diese Anfragen auch direkt lösche, kommen diese nach einigen Minuten wieder an. Ich habe mit Picasa noch nie was am Hut gehabt und habe es noch nie genutzt.

Kennt jemand diese Anfragen und weiß evtl. woher dies kommen und wie man sie abknipsen kann.

Gruß aus dem nebligen, kühlen Wald

Jürgen