navigation - samsung s8 +

hallo gemeinde,

hab mich von meinem bis jetzt geliebten nokia lumia windows getrennt, ist absolut nicht mehr aktuell,

und mir am samstag ein neues samsung galaxy s8 plus gekauft ein sau geiles teil und bin bis jetzt echt extrem zufrieden.

meine frage betrifft die navi app, was habt ihr für erfahrungen damit, und welche wird wohl die beste sein, natürlich ist das sehr subjektiv, die z.z. wichtigste app versteh ich noch nicht so richtig, die here wego hab ich runter geladen und bin am üben, die bedienungsanleitung ist ok, aber beantwortet nicht alles und verständlich, jedenfalls für mich nicht, vielleicht bin ich zu doof dafür, gibt es eine deutsche gute bedienungsanleitung,

und meine frage dazu wäre;

wenn ich ein ziel gesucht und gefunden habe möchte ich diesem einen namen geben,

hauptstr. 123, dann will ich das das z.b. gertrudenhof heißt,

oder siemensstr. 123 und der name oder favorit soll heißen - home,

ich bin nicht in der lage dem ziel einen namen zu geben,

wie geht das bitte,

evtl. hab ich bald noch einige fragen, wurschtel mich z.z. noch durch,

danke mit grüßen fubbi