„Lumia930, AVCHD Film läuft nicht“

Ich habe einen kurzen Film vom Stick auf meine FP in das Verzeichnis Video kopiert. Wenn ich den Film abspielen will muss ich zunächst in das vom Stick kopierte Verzeichnis: AVCHD Image/BDMV/Stream wechseln und dort die Datei 00000.m2ts anklicken. Ausnahme ist der VLC Player der den Stream direkt öffnet.

Diesen Film habe ich auf mein Lumia930 in das Verzeichnis Videos kopiert, auch dort gibt es die o.g. Unterverzeichnisse. Wenn ich auf dem Lumia auf die Datei 00000.m2ts klicke, werde ich informiert dass eine APP benötigt wird. Im Store finde ich alles mögliche aber bis jetzt noch keine die *.m2ts händeln kann. Den VLC Player gibt es offenbar für das Lumia nicht :-(

Wie kann ich den Film auch dem Lumia direkt aus dem Verzeichnis starten?

