Grad bei Heise gelesen: http://www.techstage.de/news/iPhone-6-Plus-bei-Aldi-Lohnt-sich-der-Kauf-Alternativen-3675105.html?wt_mc=intern.newsticker.buehne.techstage

Wahnsinn! Das von Aldi angebotene Iphone 6 plus hat (wie auch im Heise-Bericht festgestellt) nur 16 GByte Speicher, 10 GByte davon sind von Betriebssystem und Apple-Apps belegt, die sich nicht löschen lassen. Bleiben also 6 GByte Speicher für eigene Zwecke übrig. Einen Speicherkarten-Steckplatz gibt es bei Apple nicht. Wer ist so bescheuert und blecht 479 Euro für so was?

Dennoch urteilt der Autor von Heise: "Für Gelegenheitsnutzer ist das iPhone 6 Plus mit 16 GByte durchaus geeignet."

Mein Urteil: Völlig schwachsinniges Aldi-Angebot für Möchtegern-Apple-User.