habe folgende frage,

zum neuen samsung s8+

ich möchte routen / zielen einen namen geben z.b. als home - die sich in köln ... befindet,

oder jet tanken , nicht nur die strasse sondern auch jet als z.b. favorit

muß man sich zwingend anmelden,

here wego will sich mich immer anmelden wenn ich in die einstellungen oder die sammlungen gehe,

ist das zwingend nötig, ziele kann ich ja auch ohne anmeldung runter laden,

lg fubbi