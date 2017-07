„I-Phone ist schädlich!“

So, so, Baumschule?

Na klar. Mehr braucht man doch in Zukunft nicht. Das ist doch genau der Kern der Aussage von @Alekom!

Wozu Bildung, wenn man alles per Google bzw. youtube erfragen kann? Zwei Jahre Schule würden dann doch theoretisch reichen: Ein Jahr "Wie google ich richtig?" und ein Jahr "YouTube-Kursus", das ersetzt dann doch sämtliche anderen Klassifizierungen, man braucht doch dann nur noch nachzulesen oder nachzuschauen, wie man etwas repariert oder baut. Einen Beruf, so wie es ihn heute gibt, braucht man dann nicht mehr lernen. Wozu also Schulbildung im heutigen Sinne? Ein Smartphone und das Wissen, wie man damit etwas sucht und findet, reicht doch vollkommen. Und so ganz nebenher ist Rechtschreibung bei der Suche nach irgendwelchen Problemlösungen natürlich ebenfalls nicht vonnöten - dafür gibt es doch die Rechtschreibkorrektur. Kannst ruhig alles falsch eingeben - Google findet es trotzdem!

Schöne neue Welt! :-)