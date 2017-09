„i Phone 8“

Hi!

Das wird letztendlich nur Apple selbst beantworten können. Das iPhone 8 ist so neu, dass ich hier auf Nickles.de noch von keinen User gelesen habe, dass er bereits eines hätte. Eigene Erfahrungen sind also im Moment nicht zu erwarten, zumal es offziell erst am 22. September erscheint, also nächste Woche.

Davon abgesehen: soll nicht nur das iPhone X die Gesichtserkennung (Face-ID) haben? (Das erscheint dann auch erst im November 2017.)

https://www.apple.com/de/iphone/compare/

-> Nur das iPhone X hat Face-ID.

Rein logisch betrachtet sollten alle biometrischen Entsperrdaten auf dem Gerät selbst gespeichert sein, damit die Prüfung ohne Netzwerkanbindung funktionieren kann. das trifft für Fingerabdrücke genauso wie für Gesichtsdaten zu.

Würde das eine Serververbindung zum Abgleich erfordern, würde man das gerät in ungünstigen Empfangssituationen nicht freigeben können.

Die Daten werden also zwingend lokal benötigt, damit die Freigabe/Entschlüsselung problemlos funktionieren kann. Das bedeutet aber nicht, dass die Daten nicht auch auf einem Server gespeichert werden können.

Ob das geschieht wird Apple irgendwo in den Tiefen seiner Datenschutz-AGBs vergraben haben. Schonmal dort gesucht?

Zu den Fingerabdruckdaten beschreibt Apple das hier: https://support.apple.com/de-de/HT204587

"Die Daten werden nicht auf Servern von Apple gespeichert, es wird kein Backup dieser Daten auf iCloud oder an anderen Orten angelegt, und sie können nicht für einen Abgleich mit anderen Fingerabdruckdatenbanken verwendet werden."

(An dieser Stelle dürfen alle2 ihre Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit dieser Aussage anfügen).

Zu Face-ID hab ich jetzt noch keine vergleichbare Info auf Apples-Seiten gefunden.

