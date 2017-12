herewego navigation

noch ein versuch da ich nich weiter komme,

hallo gemeinde,

hab ne frage zum herewego navi,

muß vorher was dazu erklären,

bis vor kurzem war ich mit einem nokia lumia windows online mobil unterwegs.

jetzt hab ich mir ein neues sansung s8+ zugelegt und bin sehr zufrieden,

1.

beim lumia konnte ich ein ziel eingeben z.b hauptstr. 100, [ging i.d.r. immer offline]

dem ziel dann einen namen geben z.b. "sohn",

oder thersienhöhe in hürth dann den namen hürth park tippen,

ging in die favoriten auf die straße und konnte die straße mit umbenennen dann in z.b. in "sohn" oder "hürth park" tippen,

das war dann in den favoriten so mit "sohn" oder "hürth park" auf dauer abgespeichert und immer verfügbar,konnte drauf tippen und los fahren,

das krieg ich beim samsung nicht geregelt,das findet alles aber wie soll man dem ziel einen namen geben,evtl. bin ich zu doof dafür, gehen sollte es schon,herewego ist ja schließlich der nachfolger vom vorherigen here+ her city lens etc.

2.

kann es sein das man sich in herewego anmelden muß, denke nein sagt das netz, oder ???

habs probiert in den "sammlungen" und bei "anmelden" da funktioniert nixxx,

mit keiner mail oder password,

ich glaube das ich mal ein pw bei here city lens vergeben mußte kann es sein das da rein muß,

das würd ich suchen und auch finden,

danke mit grüßen,

fubbi