Google-Anmeldung auf eigenem Handy nicht mehr möglich

Hi @ll,

ich hin am Verzweifeln .

Heute kam meine Tochter zu mir. Sie kann sich auf ihrem CUBOT Dinosaur nicht mehr anmelden. Heut morgen hatte sie auf der Arbeit das Handy ausgeschaltet und als sie es Anschalten wollte, zeigte das Teil den Bildschirm nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellung. Anmelden war nicht mehr möglich, angeblich falsches Passwort. Ok, dachte ich, evtl. Konto gehackt, aber das Passwort konnte ich übers Laptop und meine Handynummer, die als Sicherheit angegeben ist, ändern. Übers Laptop kann ich mich problemlos im Account anmelden.

Trotzdem ist eine Anmeldung am Handy nicht möglich. Ich bekomme immer wieder die Meldung (quasi in Schleife), dass ich mich mit einem Konto anmelden soll, das mit dem Gerät synchronisiert ist. Das tu ich aber doch! Nur mit mittlerweile geändertem Passwort des entsprechenden Google-Accounts, mit dem das Handy die ganze Zeit betrieben wurde ! Ein Factory-Reset hab ich auch schon gemacht (war evtl. ein Fehler?), brachte aber nichts. Was läuft da falsch???

Recherche online brachte irgendwas über 72 Stunden Sperre und die Tatsache, dass man ein Handy erst aus seinem Google-Konto löschen muss, bevor man es z.B. verkauft. Aber in dem Google-Account (am Laptop angemeldet) kann ich das Handy nicht löschen. Die Option hab ich garnicht.

wie kann meine Tochter ihr Handy jetzt wieder nutzen...???

Kann erst morgen antworten, muss jetzt auf Nachtschicht ...

Gruß Ulf