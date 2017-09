Ich habe ein Redmi 4A und einen Netzwerkdrucker Brother MPC-J6519W. Auf dem Redmi ist die App iPrint&Scan installiert.

Wenn ich ein Foto drucke werden die Farben verfälscht und alles in einem gelb-roten Farbton gedruckt. Ausdrucke vom PC sind jedoch korrekt in der Farbe.

Wenn ich allerdings vom PC aus dem Sniping-Tool drucke ohne die Auswahl abzuspeichern hat der Ausdruck ebenfalls die gelb-rote Färbung.

Liegt das nun an W10, am Drucker oder an etwas anderem?

