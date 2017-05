Android-Problem MAC-Adresse 02:00:00:00:00:00 - wenn WLAN und Bluetooth streiken

Smartphone-Mainboard: Hardware-Defekte lassen sich hier optisch praktisch nicht erkennen. (Foto: mn)

Bei Android ab Version 6 beziehungweise beim Updaten auf diese Version droht anscheinend enormer Ärger: eventuell funktionieren dann WLAN und Blutooth nicht mehr.

WLAN lässt sich erst gar nicht mehr einschalten und wenn, dann werden keinerlei Netzwerke mehr gefunden. Blutooth lässt sich eventuell noch aktivieren, es werden aber ebenfalls keine Blutooth-Geräte mehr gefunden.

Mich erwischte das Problem bei meinem aktuellen "Haupt-Smartphone" Xiami Redmi Note 3 (Snapdragon-Version). Nach einen automatischen Update führte das Gerät einen Neustart aus und danach war Sense mit WLAN. Der WLAN-Button in der Menüleiste wurde zwar noch angezeigt, aber er ließ sich nicht mehr drücken.

Wenn ein Android-Gerät die MAC-Adresse 02:00:00:00:00:00 anzeigt, gibt es ein ernsthaftes WLAN-Problem. (Foto: mn)

Eine Weile funktionierte das Smartphone noch, dann blieb es aber beim Neustart in einer Endlosschleife hängen. Laien haben in so einem Fall die Arschkarte. Ich führe eine Neuinstallation der Firmware durch, verwendete die neueste Android 6.n Version, die für das Redmi Note 3 vom Hersteller Xiaomi angeboten wurde. Danach startete das Smartphone wieder und funktionierte wie gewohnt, das WLAN-Problem bestand aber unverändert.

Besonderer Bullshit bei so einem Problem: eine Google-Suche nach WLAN/WIFI-Problem und auch eine Sucheingrenzung mit Stichworten wie "Handy" oder "Smartphone" führt zu nahezu endlos vielen Ergebnissen. Da geht es aber fast immer nur darum, dass es Probleme mit der Konfiguration von WIFI gibt - also "Einstellungsprobleme". Den Fall eines wirklich "kaputten" WLAN findet man kaum.

Spurensuche - Analyse der Netzwerkeinstellungen

Spurensuche bei defektem WLAN - auf diese Dinge kommt es an.

Das Bild verdeutlicht die Problemsituation. Der WLAN-Button (1) wird oben im Menü noch angezeigt, lässt sich aber nicht mehr "drücken". Ein Prüfen der WLAN-Situation zeigt, dass keine Netzwerke gefunden werden (2). Bei den Netzwerkeinstellungen lässt sich WLAN noch per Schiebeschalter (3) aktivieren, schaltet sich dann aber sofort wieder aus und es werden ebenfalls keine Netze gefunden. Bei den "erweiterten Einstellungen" (4) sind die wichtigsten Netzwerkeinstellungen zu sehen. Es fällt hier auf, dass eine "idiotische" MAC-Adresse vergeben ist: 02:00:00:00:00:00.

Jedes Netzwerkprodukt auf der Welt hat grundsätzlich eine ganz individuelle MAC-Adresse, also eine "einmalige Nummer". Und das ist nicht die Nummer 02:00:00:00:00:00. Das ist eigentlich nur ein Hinweis, dass die MAC-Adresse "kaputt" ist, keine Netzwerkkomponente erkannt wurde. Dass WLAN nicht funzt zeigt auch die IP-Adresse an, bei der lediglich "nicht verfügbar" steht.

Hardware- oder Software-Defekt?

Leider ist es bei derartigen Problemen extrem schwer rauszufinden, ob es sich um ein Hardware- oder Software-Problem handelt. Ich tippte auf ein Software-Problem, da es nach einem automatischen Update des Smartphones auftrat. Leider kriegt man so ein automatisches Update aber nicht unbedingt mit - es kann auch "während der Nacht" passieren. An dieser Stelle deshalb der gute Rat, automatische Updates besser abschalten - oder sich zumindest regelmäßig den Versionsstand der Geräts notieren!

Ich recherchierte mit der Information "MAC-Adresse 02:00:00:00:00:00" weiter, googelte konkret nach "Redmi Note 3 02:00:00:00:00:00". Das machte rasch klar, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin. Im Xiaomi-Forum fand sich der Thread Redmi Note 3 Pro WiFi MAC shows 02:00:00:00:00:00 (an dem ich mich inzwischen auch beteilige). Im Thread haben sich inzwischen mehrere Xiaomi-Nutzer gemeldet, die das Problem ebenfalls haben - und es gibt aktuell leider noch keine Lösung. Das Problem scheint nur bei bestimmten Modellen des Redmi Note 3 und auch nur bei bestimmten Firmware-Versionen aufzutreten.

Horrorbericht im XDA-Forum.

Weitere Recherchen ergaben, dass es sich bei diesem WIFI-Problem keineswegs um ein Problem des Smartphones Redmi Note 3 handelt und auch nicht um ein Problem des Herstellers Xiamo

Eine Google-Suche nach MAC 02:00:00:00:00:00 liefert über 540.000 Ergebnisse. Bei zahlreichen davon geht es um Android-Geräte unterschiedlichster Hersteller, eigentlich alle Hersteller und unterschiedlichste Geräte/Modelle sind vertreten.

Übrigens konnte ich inzwischen auch bestätigen, dass Blutooth bei meinem Gerät ebenfalls (wie bei den meisten anderen Berichten gemeldet) kaputt ist, keine Geräte mehr gefunden werden. Das hatte ich zunächst nicht bemerkt. Auch ich habe also die Problemkombination "WIFI und Bluttooth" im Eimer.

Recht interessant ist unter anderem ein Thread aus dem sehr bewährten "xda-Forum": [Q&A] WiFi stuck on turning on; MAC 02:00:00:00:00:00; G2 G3 G4 G5 Nexus5 Nexus 7 etc. Wirklich erfreulich ist der leider nicht. Der Betroffene schildert dort lediglich, dass er sich offensichtlich an den Rand des Wahnsinns experimentiert hat um das Problem zu lösen, alles Erdenkliche ausprobiert hat.

Der Kollege im XDA-Forum schließt seine Erkenntnisse damit, dass er von einem Hardware-Defekt ausgeht, der sich nur durch Austausch des Smartphone-Mainboards beheben lässt. Später schiebt er noch drei "brutale" Tipps nach: nach eventuell kaputten Lötkontakten suchen und den Chip per Klebeband auf die Platine pressen, das Smartphone für ein paar Tage in den Kühlschrank zu legen oder es gar in einem Ofen anzugrillen um defekte Lötstellen eventuell zu reparieren.

Problem noch ungelöst

Ich halte diese Tipps nicht unbedingt für überzeugend. Ich gehe von einem Software-Problem aus, das bei manchen Geräten durch ein Update auf Android 6 ausgelöst wird. Denn: Es gibt schlich zu viele Fälle, bei denen das Problem "WIFI und Blutooth kaputt" nach einem Update aufgetreten ist. Eine Lösung habe ich aktuell noch nicht, bleibe aber am Problem dran. An dieser Stelle sind nicht nur direkt Betroffene zum Mitdiskutieren eingeladen. Denn im Prinzip geht es auch generell um das Troubleshooting von Android-Hardware-/Software-Problemen.

Natürlich werde ich auch das Naheliegende versuchen: eine ältere Firmware mit Android 5 installieren. Das ist aber kniffliger als es zunächst scheint, da Android-Geräte verdammt komplex sind, eine Firmware-Neuinstallation nicht unbedingt alles im Gerät "erneuert".

Eventuell gibt es eine Methode über die Linux-Shell des Android-Smartphones weiterführende Informationen zum Netzwerkproblem zu finden - Vorschläge sind willkommen.