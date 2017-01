„Android Mail APP behält Mails als Kopie nach Mailabruf durch PC (POP3)“

Hi!

Nein.

Ich denke ich muss meine Überlegungen etwas genauer erläutern, um weitere Missverständnisse vorzubeugen.

Versuchen wir es etwas abstrakter: Ich habe mir folgende Situation vorgestellt:

- Mailprogramm A

- Mailprogramm B

- Mailserver C

Das vom Fragesteller beschriebene Verhalten ist mit POP3 und der Option Löschen von Mails auf dem Mailserver erklärbar.

- Mailprogramm A löscht Mail

= Mail wird auf Mailserver C gelöscht (Prüfung durch Onlineansicht)

= Mailprogramm B zeigt die Mail noch an.

Gefordert wird aber, dass in Mailprogramm B die Mail ebenfalls gelöscht wird.

Das erfordert eine Synchronisation mit dem Mailserver C, die POP3 aber nicht leistet.

Durch das Löschen und Neuanlegen des Mailaccounts in Mailprogramm B erfolgt eine neue Synchronisation mit dem Mailserver C. (Was der Fragesteller so auch beobachtet hat.)

Bis hierhin habe ich das vom Fragesteller beobachtete Verhalten durch POP3 erklärt. Da ich auch nicht perfekt bin, kann man gerne an dieser Stelle eine andere Erklärung des beobachteten Verhaltens liefern.

Der Lösungsvorschlag ist nun von meiner Seite IMAP, weil damit beim "Mailabruf" in den Programmen A und B immer eine Synchronisation mit dem Mailserver C ausgelöst wird. Löscht man eine Mail in Mailprogramm A, wird sie eigentlich dem Mailserver C gelöscht.

Der nächste Zugriff von Mailprogramm B auf den Mailserver C wird dann aber die Mails neu synchronisieren, wodurch die gelöschte Mail nicht mehr in Mailprogramm B vorhanden ist.

Meiner Meinung nach lässt sich so dass vom Fragesteller geforderte Verhalten erreichen.

Bis dann

Andreas