hallo, ich habe ein samsung gt-s5 mit 1 gb ram. das android-system belegt allein 750 mb an ram. also bleibt kaum platz für apps, z.b. whatsapp. gibt es ein android , das weniger ram in anspruch nimmt? oder lassen sich verschiedene komponenten des normalen android löschen? es werden ja auf dem display diverse sachen angezeigt. mfg felix