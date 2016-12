hallo ich erwäge mir erstmal ein android sfon zu kaufen,

wie schütze ich mich davor dass goo alle meine daten -sprich telnr, kontakte etc - beim einlegen der simkarte gleich in us oder sonstwo abspeichert / nutzt etc..

.gibt es überhaupt einen wirksamen schutz?

und was muss ich insgesamt beachte um das sfon vor attacken zu schützen.

Bitte möglichst spezifische und praktische ratschläge

danke thx tansano